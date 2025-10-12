女優・タレントのファーストサマーウイカ（35歳）が、10月11日に放送されたトーク番組「考えすぎさん」（テレビ東京系）に出演。嵐・松本潤（42歳）の“ちゃんとしてる”エピソードを明かし、佐久間宣行氏らから「松潤が！？」と驚きの声が上がった。「考えすぎさん」は、岡部、ファーストサマーウイカ、DJ松永、そしてプロデューサーの佐久間宣行氏が、さまざまな“雑談”をしていくトークバラエティ番組。2020年9月から不定期で