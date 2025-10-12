Ｍ２３５墓出土の銅提梁罐（ていりょうかん）。（資料写真、西安＝新華社配信）【新華社西安10月12日】中国陝西省考古研究院は11日、唐代の宰相、張九齢（ちょう・きゅうれい）の夫人、董韶容（とう・しょうよう）の墓を西安市で発見したと発表した。同研究院は2022年5月、西安市長安区で董氏一族の墓地を発見。うち「M235」墓は墓誌の記載から被葬者が「張府君」夫人董韶容だと判明した。張府君は張九齢を指すと考えられる。