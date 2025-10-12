気象庁によると、台風第２３号は、１３日に強い勢力で伊豆諸島にかなり接近する見込みです。伊豆諸島では、暴風、うねりを伴う高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。気象庁の発表内容は以下のとおり。［気象概況］台風第２３号は、１２日２１時には、青ヶ島の西南西にあって、１時間におよそ３０キロの速さで東北東へ進んでいます。中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速