ノッティンガム・フォレストは、アンジェ・ポステコグルー監督を解任した場合の後任候補として、ショーン・ダイチ氏の招へいを検討しているようだ。12日、イギリス『テレグラフ』など複数メディアが報じている。ノッティンガム・フォレストは昨シーズン、2023年12月から率いるヌーノ・エスピリト・サント前監督の下で躍進。最終的にプレミアリーグ7位で終わったものの、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）出場権をリーグ最終節ま