バイエルンに所属するカナダ代表DFアルフォンソ・デイヴィスのリハビリは復帰に向けて順調に進んでいるようだ。12日、クラブの公式サイトが同選手のコメントを伝えている。A・デイヴィスは、3月23日に行われたCONCACAFネーションズリーグ・3位決定戦のアメリカ代表戦で右ヒザを負傷。検査の結果、右ひざの前十字じん帯断裂が判明し、長期離脱を余儀なくされた。現在は同様にケガで離脱している日本代表DF伊藤洋輝やドイツ代