公明党の斉藤代表は１２日のＮＨＫ番組で、自民党との連立政権から離脱する要因となった「政治とカネ」の問題を巡り、将来的に自民が公明の要求を受け入れた場合、再び自民と連立を組む可能性を排除しない考えを示した。自公党首会談で斉藤氏は、企業・団体献金の規制強化と自民派閥の政治資金規正法違反事件の全容解明を自民側に求めたものの、決裂した。番組では「（二つの）条件を丸々のんでもらえば、連立政権の協議を拒否