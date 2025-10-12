ボートレース三国の「ファン感謝３Ｄａｙｓボートレースバトルトーナメント」は１２日、セミファイナルが行われた。西橋奈未（２９＝福井）はセミファイナル１０Ｒに３号艇で出走。コンマ１３の好スタートから１Ｍを豪快に全速ターン。１号艇・宮崎奨をツケマイで封じ、１着でゴール。ファイナル進出を果たした。レース後は「絶対に入ってると思って、全速でスタート行きました。あんなにうまく決まると思わなかったですね」