２０２２年、２３年のＮＡＲ年度代表馬・イグナイター（牡７歳、兵庫・新子雅司厩舎、父エスポワールシチー）が、年内で引退し、種牡馬となることを１０月１２日、野田善己オーナーがＸで明かした。同馬は２２年黒船賞、かきつばた記念（ともにＪｐｎ３）、２３年さきたま杯・Ｊｐｎ２、ＪＢＣスプリント・Ｊｐｎ１とダートグレード４勝。２４年にはドバイ・ゴールデンシャヒーン（５着）、今年はリヤドダートスプリント（１１