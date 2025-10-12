１０日のフジテレビ「酒のツマミになる話」には、本田望結がゲスト出演した。３歳から同じ事務所で幼なじみと呼べる鈴木福との関係についてトーク。当時、週１でレッスンを受け「福ちゃん、ぎゅーくらいの感じだった」というが「中学、高校くらいから明らかに対応が冷たくなったんですね」と明かした。年齢を重ねたことによる変化と見られるが、望結は「大人になったから仕方ないと思っていたら最近、進展がありまして。姉の