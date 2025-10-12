ChatGPTのような生成AIが普及したことにより、メールの文面や議事録、社内メモなどの作成にAIを活用する労働者が増えています。しかし、主にコンピューターを使用している1000人以上のフルタイム労働者を対象にした研究では、日常的なメール作成にAIを使う管理職は誠実さや思いやり、自信に欠けると評価されてしまうことが判明しました。Professionalism and Trustworthiness in AI-Assisted Workplace Writing: The Benefits and