◆ＹＢＣルヴァン杯準決勝第２戦柏４―１（２戦合計５―４）川崎（１２日・三協Ｆ柏）川崎は第１戦を３―１で制したが、アウェーでの第２戦に先制しながら１―４で逆転負けし、２年続けての準決勝敗退。６年ぶりの決勝進出を逃した。シュート数は４対１９と劣勢だった。ＤＦ佐々木旭は、センターバックの相方・ウレモビッチが後半１１分に退場後は５バックの中央に入り、途中投入された若手ＤＦ土屋、神橋を含むＤＦ陣を引っ