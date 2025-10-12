À¼Í¥¤ÎÃÝÃ£ºÌÆà¤µ¤ó¤¬11Æü¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½éÅÐ¾ì¡£ÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥¢¥¦¥é¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤¿ÃÝÃ£¤µ¤ó¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÃÝÃ£¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡ÙÊüÁ÷2¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿Âè1´ü¿¶¤êÊÖ¤êÆÃÊÌ¾å±Ç¡ÚÎ¹¤Îµ­²±¡Û¤ÎÉñÂæ°§»¢¡£º£²ó¡¢ÃÝÃ£¤µ¤ó¤¬À¼¤òÃ´Åö¤·¤¿¥¢¥¦¥é¤¬½Ð±é¤¹¤ëÂè2¾Ï¡ØÃÇÆ¬Âæ¤Î¥¢¥¦¥éÊÔ¡Ù¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾å±Ç½ªÎ»¸å¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤ÎÇï¼ê¤ÎÃæ