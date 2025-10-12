¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦¥Ï¥Ê¥³¤Î²¬ÉôÂç¡Ê36ºÐ¡Ë¤¬¡¢10·î11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ö¹Í¤¨¤¹¤®¤µ¤ó¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÀèÆü¡¢¡ÖÁÇ¿Í¤ÏSNS¤ò¤ä¤ë¤Ê¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤¬Âç±ê¾å¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤Î¾¾Èø½Ù¡Ê43ºÐ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¹Í¤¨¤¹¤®¤µ¤ó¡×¤Ï¡¢²¬Éô¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¡¢DJ¾¾±Ê¡¢¤½¤·¤Æ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Îº´µ×´ÖÀë¹Ô»á¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡È»¨ÃÌ¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡£2020Ç¯9·î¤«¤éÉÔÄê´ü¤ÇÊü