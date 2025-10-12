国慶節（建国記念日、10月1日）と中秋節（旧暦8月15日、今年は10月6日）に合わせて10月1日から8日までが8連休となった中国では、甘粛省敦煌市にある「石窟」の中に迷い込んだ気分になれる文化的特色にあふれた内装の公衆トイレが話題となり、人気スポットとなった。敦煌市の政府公式アカウント「敦煌発布」によると、ナイトマーケット「敦煌夜市」にあるこの公衆トイレは「敦煌浄界」というネーミングで8月から利用できるようにな