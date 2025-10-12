Âç³ØÌîµå¤ÎÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¡Ê11·î14Æü³«Ëë¡Ë¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò·ü¤±¤¿Á´¶å½£Âç³ØÁª¼ê¸¢¤Î½Ð¾ì12¹»¤¬12Æü¡¢½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£25Æü¤ËÃÞË­ÎÐÃÏÌîµå¾ì¡ÊÊ¡²¬¸©ÈÓÄÍ»Ô¡Ë¤Ê¤É¤Ç³«Ëë¡£28Æü¤Î½à·è¾¡¤È29Æü¤Î·è¾¡¤Ï¡¢Ê¡²¬»Ô¤Î¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤¤¡¢Í¥¾¡¹»¤¬¿ÀµÜ¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¡£Æ±Áª¼ê¸¢¤Ë¤Ï¶å½£4Ï¢ÌÁ¤Î½©µ¨¥ê¡¼¥°¤Þ¤¿¤Ï½©µ¨Âç²ñ¤Î³Æ¾å°Ì3¥Á¡¼¥à¤º¤Ä¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£12Æü¤ËÆîÉô¶å½£Âç³ØÌîµåÏ¢ÌÁ¤Î·è¾¡¤È3°Ì·èÄêÀï¤¬¤¢¤ê¡¢¼¯²°ÂÎÂç¤¬8¡½7¤ÇÅì³¤Âç