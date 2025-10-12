１２日午後１時３５分頃、兵庫県尼崎市若王寺の住宅で、住人の無職森松嘉親さん（８３）が、近くに住む女に包丁で首を切りつけられた。県警尼崎東署員が女を殺人未遂容疑で現行犯逮捕。森松さんはその後、死亡が確認された。２人にトラブルは確認されておらず、同署が経緯を調べる。発表では、女は無職明石愛花容疑者（２３）。容疑を認めているという。同１時２５分頃、森松さんの妻（８１）から通報するよう求められた近くの