ボートレース徳山の「すなっちーずスタジアムカップ」が１２日に開幕した。上平真二（５１＝広島）は選手、ＹｏｕＴｕｂｅｒに加えてオリーブの生産にも携わる?三刀流?レーサー。「先週、ＮＨＫ広島のローカル番組に出ました。オリーブ収穫の取材で」と満面の笑みで話す。オリーブからエンジンのオイルを扱う本業に戻った！？初日は３Ｒで６コース、１０Ｒは３コースから４、１着。後半１０Ｒは「１Ｍは上に行くつもりだった