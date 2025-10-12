タレントの小島瑠璃子（31）が12日に公開されたYouTubeチャンネル「ReHacQ―リハック―」に登場し、お金への価値観について明かした。同日、自身のインスタグラムで約2年半の休止を経て、活動を再開することを発表していた。マルチタレントとして多忙を極めた小島。それでも「お金は厳しい時期が長かった」といい、「タクシーも乗れないくらい。テレビ局がタクシー出してくれたら喜んでいたな」と回想。交通費の精算を細かくや