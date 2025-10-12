喉頭軟化症とは、声帯や空気の通り道である「喉頭」の組織が柔らかく弱いために、呼吸をする際に気道を狭めてしまう病気です。 喘鳴や呼吸困難を引き起こす疾患のことを喉頭軟弱症と呼びます。 そこで、本記事では、喉頭軟化症の原因と症状を解説します。受診の目安や検査方法・治療方法なども詳しく解説するので参考にしてください。 ※この記事はメディカルドックにて『「咽頭軟化症」を発症する原因はご存知ですか？医師が監