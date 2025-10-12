OfficialÉ¦ÃËdism¤¬¡¢¿·¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£°ì¤Ä¤Ï¡¢2025Ç¯12·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡ãOFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour FOUR-RE:ISM¡ä¤Ç¡¢¥Ò¥²¥À¥ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤Î¤ß¤Ç²ó¤ë¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤ë¡£ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ï5ÅÔ»Ô10¸ø±é¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÍèÇ¯2026Ç¯4·î¤«¤é¤Ï¡¢¡ãOFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour 2026¡ä¤òÁ´¹ñ17²ñ¾ì26¸ø±é¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£Î¾¥Ä¥¢¡¼¤È¤â¤Ë¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ï10·î13Æü¤è¤ê¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖW²ñ°÷ºÇÂ®Àè¹Ô¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£