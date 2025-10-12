セルビア・サッカー連盟は12日、同国代表のドラガン・ストイコビッチ監督（60）が辞任したと発表した。U―21代表のゾラン・ミルコビッチ監督が暫定的に14日のW杯欧州予選アンドラ戦の指揮を執るという。ストイコビッチ監督はホームで行われた11日のW杯予選でアルバニアに0―1で敗れ、試合後に辞意を表明。9月9日の0―5で大敗したイングランド戦に続く2連敗を喫して「個人的にはこの敗北は予想していなかった。私が全責任を負う