マダガスカル軍の車両を取り囲むデモ参加者＝11日、アンタナナリボ（ロイター＝共同）【ナイロビ共同】ロイター通信は12日、アフリカの島国マダガスカルで、若者主導の反政府デモに軍の一部兵士が参加したと報じた。大統領府は「違法かつ強制的な権力掌握の試み」があったとしている。デモによる政情不安定化に伴い、ラジョエリナ大統領と軍の一部の間で権力争いが生じているとみられる。ラジョエリナ氏は2009年に軍の支持を得