サッカー日本代表ＭＦ南野拓実（３０＝モナコ）が難敵攻略に意欲を見せた。森保ジャパンは１２日、国際親善試合ブラジル戦（１４日、味スタ）に向けて千葉県内で練習を行い、冒頭１５分が公開された。南野はシャドーの位置で先発した１０日のパラグアイ戦を振り返り「前半は落ち過ぎたかな。あそこを（ＤＦ鈴木）淳之介に任せて、もう１個前のポケットでやっぱり勝負をすればよかったなと思う。味方に得意なところを任せて自