川崎ポスター掲示場（資料写真）任期満了に伴う川崎市長選が１２日、告示された。過去最多となる６人が届け出し、４選を目指す現職に新人５人が挑む構図。福田市政３期１２年の評価や多選の是非などが争点となる。１５５万人超が生活する都市のかじ取り役を決める論戦の幕が開けた。投票日は２６日で、即日開票される。立候補したのは届け出順に、会社員の新人・國谷涼太氏（２５）、政治団体役員の新人・野末明美氏（６０）＝