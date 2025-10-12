タレントの手越祐也（37）が12日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）に出演。5年前に所属事務所から独立した時のことを振り返った。手越は20年5月に、新型コロナウイルスの緊急事態宣言下で、飲食店に外出していたことが2度にわたって発覚。活動自粛となり、6月に事務所を退所した。これに伴い、日本テレビ系「世界の果てまでイッテQ!」（日曜後7・58）など全レギュラー番組を事実上の降板となっていた。