◇セCSファーストステージ第2戦巨人6―7DeNA（2025年10月12日横浜）巨人の戸郷翔征投手（25）が引き分けでも終戦の第2戦に先発登板。初回に大量5点の援護をもらうも、その裏にまさかの5失点。結局3回50球6安打5失点でマウンドを降りる背信投球となり「今年1年間っていうのは凄いチームの役に立てない1年間だったので…僕の中でも凄い悔しかった」と唇をかんだ。プロ野球のプレーオフ、CS史上初の初回5点ずつの取り合い。