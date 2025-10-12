MIYAVI 世界を舞台に活躍し、“サムライギタリスト”の異名を持つMIYAVIが12日、10月11日から13日にかけて、原宿・表参道エリアの都内3会場で開催されている『FENDER EXPERIENCE 2025』に登場した。「LIVE & TALK SESSION」に出演し、圧巻のパフォーマンスで会場を熱狂させた。【写真】MIYAVI、観客を魅了したスペシャルライブステージの模様『FENDER EXPERIENCE 2025』では、ジャンルや世代を超えて活躍する