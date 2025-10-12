ＴＢＳ系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（日曜・後９時）初回が１２日に放送され、役柄が発表されていない「ＳｎｏｗＭａｎ」目黒蓮は、ナレーションを務めることが判明した。俳優・妻夫木聡が主演。競馬の世界を舞台に、夢を追い続けた熱き大人たちが家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の２０年にわたる物語。原作は山本周五郎賞やＪＲＡ賞馬事文化賞を受賞し、日本ダービー、有馬記念の際にスポ