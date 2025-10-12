ÌÀÆü¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê1Æü¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌÀÆü¤Î±¿Àª¤ò¡¢·ì±Õ·¿ÊÌ¤Ë¤ß¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡ªA·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ú¡ú¡ú¡ùÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤º¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¼¡¡¹¤È¥é¥Ã¥­¡¼¤Ê»ö¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ëÆü¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç·ò¹¯Åª¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤Î¤â¤è¤¤¤Ç¤¹¡£B·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ú¡ù¡ù¡ùÊª»ö¤ò¿¼¤¯¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤½¤¦¡£¼þ¤ê¤«¤é¶¯¤¤»É·ã¤ä±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë»ö¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤òË­¤«¤Ë¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤½¤¦¡£O·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ú¡ú