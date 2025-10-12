¡þ¥»CS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè2Àïµð¿Í6¡½7DeNA¡Ê2025Ç¯10·î12Æü²£ÉÍ¡Ëµð¿Í¤Î¼é¸î¿À¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬¡¢CS½éÅÐÈÄ¤Ç¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£5¡½5¤Î8²ó¤ËÂçÀª¤¬1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤·¡¢ÂÇÀÊ¤Ë4ÈÖ¡¦Åû¹á¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ô¥ó¥Á¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£¤³¤³¤Ç¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ÏÁ°Æü2ËÜÎÝÂÇ¤Î¼çË¤¤ò¡¢¹â¤á¤Î155¥­¥íÄ¾µå¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£Â³¤¯ËÒ¤Ë»àµå¤òÍ¿¤¨¤ÆËþÎÝ¤È¤¹¤ë¤â¡¢»³ËÜ¤òÍ·¥´¥í¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£9²ó¤â²ó¤Þ¤¿¤®¤ÇÂ³Åê¡£3¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¡¢1²ó2/3¤òÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È´ÓÏ½¤Î