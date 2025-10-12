◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファーストステージ第２戦ＤｅＮＡ７×―６巨人＝延長１１回＝（１２日・横浜）巨人の中山礼都内野手が３ランを放つなど存在感を示したが、ＣＳ敗退が決まった。「６番・右翼」でスタメン出場。１点リードの初回２死一、二塁でジャクソンから右翼席へ３ランを放った。昨年のＣＳに続いて２年連続でのアーチ。サヨナラ負けで終戦となったが、来季へとつながる希望の光が