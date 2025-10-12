台風23号の予想進路（12日18時現在）台風23号は12日、日本の南を東寄りに進んだ。強い勢力となって、13日に伊豆諸島に最接近する見込みで、気象庁は、暴風や高波、土砂災害や河川の氾濫に注意が必要だとして、不要不急の外出を控えるよう呼びかけた。伊豆諸島は激しい雨となっている所があり、さらに電柱が倒壊したり建物の一部が飛散したりするような猛烈な風が吹く恐れがあるため、厳重な警戒が求められる。9日に接近した台