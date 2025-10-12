Snow Manのメンバー・阿部亮平が自身のInstagramにて、ブランドアンバサダーをつとめる紅茶ブランド・リプトンのCMオフショットを公開した。 写真：阿部亮平が公開したリプトンCMオフショット＆メイキング動画も！ ■阿部亮平が出演する、2タイプのリプトンCMが公開中 阿部亮平は「リプトンのCM、放送中！！見られた～？？素敵なティータイムをお過ごしください」というメッセージとともに、全