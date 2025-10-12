Snow Manのメンバー・目黒蓮が自身のInstagramを更新。本日からスタートしたTBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』への想いを明かした。 写真：目黒蓮が投稿した『ザ・ロイヤルファミリー』オフショット ■目黒蓮「参加できる喜びを噛み締めながら過ごしてます！」 目黒蓮にとって、初めての日曜劇場出演作である『ザ・ロイヤルファミリー』。“物語の鍵を握る重要な人物”ということ以外は謎