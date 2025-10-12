【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Official髭男dismがふたつの新ツアー、『OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour FOUR-RE:ISM』と『OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour 2026』の開催を発表した。 ■12月開始のZeppツアーと、2026年4月からのホール＆スタジアムツアーのふたつを発表！ まずひとつ目は、2025年12月からスタートする『OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour FOUR-RE:ISM』。こ