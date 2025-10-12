¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° CS 1st¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè2Àï DeNA7 ¡ß-6µð¿Í(12Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)¤³¤ÎÆü¡¢Áª¼êÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ËÆþ¤Ã¤¿µð¿Í¤ÎÄ¹Ìîµ×µÁÁª¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ÇÀ¼¤ò½Ð¤·¡¢¥¤¥Ë¥ó¥°´Ö¤äÁª¼ê¸òÂå»þ¤Ë¤Ï¡¢°ìÈÖÁ°¤Ë½Ð¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦»Ñ¤òÀèÇÚÊý¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢ËÍ¤¬¤ä¤ì¤Ð¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤â¤ä¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡×¤È¸ì¤Ã¤¿Ä¹ÌîÁª¼ê¡£º£µ¨¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï»ÄÇ°¤Ê¥·¡¼¥º¥ó