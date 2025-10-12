£±£²Æü¸á¸å£´»þ£³£°Ê¬º¢¡¢´ôÉì¸©¹â»³»Ô¾åÊõÄ®µÈÌî¤Ç¡¢£·£°ºÐÂå¤ÎÃËÀ­¤¬¥Ä¥­¥Î¥ï¥°¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢Æ¬Éô½Ð·ì¤Èº¸ÏÓ¹üÀÞ¤Î¤±¤¬¤òÉé¤Ã¤¿¡£ÃËÀ­¤ÏÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£Æ±»Ô¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ­¤Ï¼«Âð¤«¤éÎ¥¤ì¤¿ÎÓ¤Ç·ª½¦¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¿Æ»Ò¤È¤ß¤é¤ì¤ë£²Æ¬¤ËÁø¶ø¤·¡¢½±¤ï¤ì¤¿¡£