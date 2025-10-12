「ＪＥＲＡＣＳセ・ファーストＳ・第２戦、ＤｅＮＡ７−６巨人」（１２日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡ・石田裕太郎投手が、先発のジャクソンが初回に５失点したことを受け、二回から緊急登板。その際、三浦大輔監督が現役時代に愛用していた登場曲「リーゼントブルース」が流れる中でリリーフカーに乗って登場し、スタンドは大きくどよめいた。「ドラフトで取っていただいた監督ですし、感謝の気持ちを込めて使わせていただ