女優・中谷美紀が１２日、インスタグラムを更新。ドイツ出身でウィーンフィルハーモニーのビオラ奏者、ティロ・フェヒナー氏との２ショットを投稿した。２人は２０１８年１１月に結婚を発表した。黒いドレス姿の中谷の肩に優しく手を回す長身のティロさんとの２ショット。「ウィーン国立歌劇場の引っ越し公演では、ウィーン国立歌劇場管弦楽団に勤める夫のティロも、一期一会の尊い刹那のために、オーケストラピットに身を潜め