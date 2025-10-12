学生３大駅伝の開幕戦「第３７回出雲全日本大学選抜駅伝」（１３日、島根・出雲市）の前日会見が１２日、出雲市内で行われた。２年ぶり６度目の王座奪還を狙う駒大の藤田敦史監督（４８）は「４年生の佐藤圭汰が登録できなかったのは残念だが、彼がいなくても?自分たちでやろう?という気持ちで夏を過ごしてきた。そのおかげで本当に良いチームができた」と充実の表情を見せた。注目選手には「期待しているのは４年生の３人」と