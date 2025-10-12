８月に第５子を出産したタレントの辻希美が、産後ケアホテルを利用したことを報告した。辻は１２日、自身のインスタグラムを更新。「実は…金曜日の夜からコアとユメと念願の産後ケアホテルに行って来ました」と記し、第４子の三男・幸空（こあ）くん、次女・夢空（ゆめあ）ちゃんと産後の疲れをケアするホテルに泊まった様子を公開。「二泊三日と言う時間でしたが夜は数ヶ月ぶりに起きずに７時間寝れて本当に幸せでした」