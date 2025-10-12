¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Þ¤ë¤¬¤á¤Î¡Ö¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡¦JLCÇÕÁèÃ¥¥ë¡¼¥­¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè18Àï¡×¤Ï2ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¡£2ÆüÌÜ12R¡£ÀÐËÜÍµÉð¤¬2¥³¡¼¥¹·þ¤ê¤Ë½Ð¤¿¤È¤³¤í¤ò¡¢¾åÅÄ·òÂÀ¡Ê29¡á°¦ÃÎ¡Ë¤¬5¥³¡¼¥¹¤«¤é¥Ö¥¤ºÝ¤ò±Ô¤¯ÀÚ¤ê¹þ¤ß¡¢·þ¤êº¹¤·¤ÇÆÍ¤­È´¤±¤¿¡£V¸õÊä¤ÎÀ¾²¬¸²¿´¤ÈÀÐËÜ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ·âÇË¤·¤Æ¤ÎÇòÀ±¤Ï²ÁÃÍ¤¬¹â¤¤¡£¡Ö¾¡¤Æ¤¿¤Î¤Ï´°Á´¤ËÅ¸³«¤Ç¤¹¤Í¡£¼«ÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£Â­¼«ÂÎ¤ÏËÜÅö¤ËÉáÄÌ¤Ç¤¹¤è¡×¡£¾åÅÄ¤ÏÅ¸³«¤ÎÍø¤ò¶¯Ä´¡£¤³¤ì¤Ç3Àï2¾¡¡¢3Ãå1²ó