¡Ú¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¶¦Æ±¡Û¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÀ¯ÉÜÊóÆ»´±¤Ï12Æü¡¢¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¼Á¤Î²òÊü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢13ÆüÄ«¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£