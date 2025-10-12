結成25周年を迎え、『全員優勝VICTORY 25』と題した周年企画を展開中のサンボマスター。同バンドのボーカル＆ギターの山口隆が、新たなギターを導入し、“ギター開封の儀”の模様を自身のYouTubeチャンネルで公開して反響を呼んでいる。【動画】ワクワクした顔が最高！サンボマスター・山口隆の新ギター開封動画今回導入されたのは、長野県松本市に本社を構えるギターメーカー「ディバイザー」社製。希少なハカランダ材をネッ