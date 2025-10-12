◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファーストステージ第２戦ＤｅＮＡ７×―６巨人＝延長１１回＝（１２日・横浜）巨人がＤｅＮＡに連敗しＣＳ第１Ｓで敗退した。岡本和真内野手は２安打を放つなど奮闘するも、延長１１回サヨナラ負け。ＣＳ敗退が決まった。「負けは負けなので。初めてけが、長期離脱をして、少しでも長くポストシーズンを戦いたかった。食らいついていったと思いますし、その中で負けた