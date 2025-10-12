◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファーストステージ第２戦ＤｅＮＡ７×―６巨人＝延長１１回＝（１２日・横浜）ＤｅＮＡが巨人にサヨナラ勝ちを収め、ＣＳ第１ステージ（Ｓ）を突破した。試合は初回から先発のジャクソンがまさかの５失点。その裏の攻撃で佐野が２ラン、石上が３ランを放ち同点に追いついた。その後は投手陣が粘り強い投球で試合を作り、９回終了時点で５―５の同点。延長戦に突入。