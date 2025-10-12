Ｊ１の京都は１２日、京都・城陽市内で約１時間練習を行った。チリで開催されていたＵ―２０Ｗ杯で日本代表に選出されていたＦＷ平賀大空が、帰国後初めて練習に参加した。グループリーグは３試合いずれも出場。しかし、ベスト１６で戦ったフランス戦（０●１）では出番はなく、チームは敗退した。平賀は「優勝が狙えるチームだと思っていたので悔しいですし、個人的にも最後の試合に関われなかったですし、プレーもそんな良く