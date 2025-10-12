◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ・ファーストステージ第２戦日本ハム５―４オリックス（１２日・エスコンＦ）オリックス・紅林弘太郎内野手は、個人の活躍よりも黒星を重く受け止めた。「チームが負けたら打ってもしょうがないし、なんの価値もない」。同点の３回、２死一、三塁で日本ハム・北山から一時勝ち越しの左越え３ラン。だが、第１Ｓ敗退という結果に「悔しいの一言です」と顔をゆがめた。今季