巨人が１２日に行われた「２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズ・セ」のファーストステージ・ＤｅＮＡ戦（横浜）に延長１１回の末１―２で敗戦。回またぎで登板した８番手・田中瑛斗投手（２６）が最後に力尽きた。５―５で迎えた延長１１回、佐々木の適時内野安打で１点を勝ち越した巨人。なんとか守り切って勝利を決めたいところだったが、その裏の守りで延長１０回から回またぎで登板した田中瑛が二死と追い込んでか