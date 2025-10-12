公立学校の多くの教師が自己負担で教育現場を支えていることが、書籍『教師の自腹』（福嶋尚子・胗澤靖明・古殿真大 著）の調査で明らかになった。中には総額2500万年もの自腹を切ったと回答した教師もいるという。なぜ公務員である教師が高額な自腹を切ることになるのか。いったい何にお金を使っているのか。本書を一部抜粋・編集し、その驚くべき内訳を見ていこう。※当調査は2022年度の1年間での自腹を調査したもの【この